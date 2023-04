Il medico psichiatra forlivese Pierluigi Moressa indaga sulla dinastia dei Malatesta: ecco l'ultimo libro

Ha scritto saggi su figure appartenenti al mondo dell’arte e della cultura. L'ultima opera del medico psichiatra forlivese, Pierluigi Moressa, è dedicata ai Malatesta. S'intitola "I Malatesta. Filosofia, sentimento e guerra nella storia di una dinastia" il nuovo libro, edito Diarkos, disponibile nelle librerie. Nell'opera Moressa indaga sul segno impresso dalla famiglia Malatesta sui propri territori, dai domini estesi fra la Romagna e le Marche, dalle rocche di collina e di pianura, dalla biblioteca cesenate al tempio riminese. Singolare fu, infatti, la commistione tra la forza delle armi e l’elevazione del pensiero che permeò gli atti di questa casata

"Singolare fu, infatti, la commistione tra la forza delle armi e l’elevazione del pensiero che permeò gli atti di questa casata - si legge nella presentazione del libro -. Tracciarne la vicenda, che va dagli echi ferrigni del Medioevo agli ultimi splendori del Rinascimento, significa illustrare un segmento della storia italiana e dar conto degli sviluppi del potere come un atto politico e insieme estetico, tra desideri di espansione, perigliose alleanze e atti esecrabili. In questo affresco di filosofia e guerra, ampio spazio è dato alle vicende d’amore e di morte della casata. I profili di Francesca da Rimini e di Parisina Malatesta ispirarono poeti, romanzieri e musicisti e lasciano ancora echi di nostalgia in chi al potere della morale e della ragion di Stato sa dar valore alla potenza dei sentimenti".

Moressa, classe 1959, è membro ordinario della Società psicoanalitica italiana e giornalista pubblicista, ha scritto saggi su figure appartenenti al mondo dell’arte e della cultura; si è dedicato all’approfondimento di temi locali, pubblicando alcune guide storico-artistiche riguardanti città e luoghi della Romagna. Ha partecipato come relatore a convegni in tema clinico e di storia della medicina; suoi articoli sono apparsi su riviste a varia diffusione. Per Diarkos ha pubblicato Caterina Sforza. Potere e bellezza nel Rinascimento (2022).