Lo scrittore Canè a "Salotto blu": "Pandemia e guerra hanno cambiato la famiglia"

Gabriele Cane' da giornalista ha diretto "Il tempo", "La Nazione", "Il Resto del Carlino", "Il Giorno", testate per le quali è attualmente editorialista. Da qualche anno scrive saggi e romanzi, ultimo in ordine di tempo "Sarà un caso", edito nei giorni scorsi da Minerva. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda venerdì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, lo scrittore ha spiegato come gli epocali eventi dell'ultimo periodo abbiano inciso non solo sulla società ma anche sulle dinamiche Interne alle famiglie, aprendo scenari inaspettati.