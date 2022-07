Lo scrittore Roberto Pazzi a Salotto blu:" Leggere ci salva dalla quotidianità televisiva"

Roberto Pazzi, autore di libri che, da "Cercando l'imperatore", Premio Campiello nel 1985, sono stati tradotti in ventisette diverse lingue, è nel ristretto novero degli scrittori italiani presenti nelle librerie internazionali. Ospite della trasmissione condotta da Mario Russomanno che andrà in onda martedì, alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre, visibile nella intera Emilia Romagna, ha argomentato su ragioni e benefici della lettura: "io stesso ho collaborato con il Corriere della Sera, il New York Times e il Quotidiano Nazionale - ha spiegato- ma giornalismo e scrittura creativa sono cose diverse, al mondo c'è bisogno di scrittura, aiuta a capire noi stessi, a superare il dolore, a vivere vite diverse dalla nostra". Pazzi ha recentemente pubblicato per Minerva un divertente manuale di scrittura dal titolo " Narrare ad occhi ben chiusi" e ne ha spiegato qualche segreto: "Camus diceva che se sei felice non scrivi e in parte aveva ragione. Dobbiamo chiudere gli occhi, ascoltare la magia delle parole, tutti possiamo cambiare in meglio qualcosa della nostra vita e del mondo".