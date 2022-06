Lo storico dell'arte Spadoni a Salotto Blu: "Picasso? Il più grande e geniale ladro di idee della storia"

Il professor Claudio Spadoni, esperto di fama internazionale, a lungo direttore del museo del Mar di Ravenna, intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda mercoledì, alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre, ha descritto i segreti artistici ed espressivi di alcuni dei più grandi pittori, da Van Gogh a Pollock, spiegando che rifarsi al passato per poi produrre innovazione è da sempre abitudine consolidata.

Spadoni, che recentemente è stato applauditissimo protagonista della rassegna di conversazioni pubbliche sulla pittura "Un autore al mese", organizzata dal comune di Forlì, è originario di San Pietro in Vincoli. Nel corso della trasmissione ha spiegato di avere stretto amicizia fin da ragazzo con il sindaco Gian Luca Zattini perché i suoi genitori erano mezzadri nella azienda agricola di proprietà dei nonni materni dell' attuale primo cittadino forlivese.