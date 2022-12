Lo storico duetto Mina-Battisti raccontato a Salotto blu da Enrico Casarini

Enrico Casarini, giornalista di "Sorrisi e canzoni" e studioso della storia musicale italiana, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda mercoledì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Casarini è autore del libro, pubblicato recentemente da Minerva, che riconnette i motivi e i retroscena dell'incontro, avvenuto negli anni settanta negli studi della Rai, sfociato in una memorabile performance delle due maggiore icone della musica leggera italiana. Nel corso della trasmissione Casarini ha anche spiegato i motivi che indussero Mina e Lucio Battisti a ritirarsi anzi tempo dalle scene.