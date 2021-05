Lo studente del liceo forlivese "reporter per un giorno" al Giro d'Italia

Giovedì, a Bagno di Romagna, Luca Piovaccari, studente del Liceo Scientifico "F.P. di Calboli" di Forlì, ha vestito i panni di "reporter per un giorno" al Giro d'Italia, seguendo la gara nella sala stampa, allestita per l'occasione nel Palazzo del Capitano, e scrivendo un articolo in cui racconta il Giro con gli occhi e le emozioni di un giovane appassionato di sport (https://www.giroditalia.it/news/bagno-di-emozioni-per-la-tappa-bartali/). Luca è stato selezionato attraverso un contest territoriale nell'ambito del progetto "Reporter per un giorno", promosso da Rcs Sport con il supporto della Gazzetta dello Sport, rivolto alle scuole delle province interessate dal Giro d'Italia.