Lotta al cyberbullismo, nuove tappe virtuali del tour "Cuori connessi"

Il tour di "Cuoriconnessi", nato dal progetto di Unieuro e Polizia di Stato per sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sul tema del bullismo, del cyberbullismo e all’uso corretto della tecnologia, riprende con due appuntamenti virtuali lunedì 15 e mercoledì 24 novembre, coinvolgendo le scuole medie e superiori.

Le tappe del tour virtuale, che hanno registrato nelle sei precedenti dirette 59mila iscritti, si tengono durante l’orario scolastico (dalle 9 alle 9.50) e i temi sono tratti dai racconti del libro “Cuori connessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. Tu da che parte stai?”, scritto da Luca Pagliari e disponibile gratuitamente in versione digitale all’indirizzo https://www.cuoriconnessi.it/libro/

Nel prossimo incontro del 15 novembre si parte dalla storia di Due, un personaggio singolare e libero che lotta per far comprendere il valore della diversità, con l’obiettivo di invitare i partecipanti a riflettere in maniera condivisa sui temi di attualità legati alla sua esperienza. Nell’ultimo appuntamento di novembre il protagonista sarà invece Manuel, che nel suo racconto affronta la problematica delle discriminazioni di genere in età adolescenziale.

Ancora una volta Unieuro scende in campo per ribadire il suo impegno nel progetto, nato per creare un rapporto di fiducia e dialogo con i ragazzi, fondamentale per combattere ogni forma di prevaricazione dovuta all’uso distorto della rete. Per partecipare all’appuntamento online le scuole devono compilare il modulo pubblicato sul sito www.cuoriconnessi.it e, attraverso un link, potranno collegarsi al canale Youtube di #cuoriconnessi dalle aule di tutta Italia.