Non solo luminarie: a Natale Forlimpopoli si racconta fra storia e anima

In occasione delle festività natalizie, il Comune di Forlimpopoli, oltre a valorizzare le vie e i monumenti del centro con luminarie, giochi di luce e scritte a tema, ha chiesto a Fabio Pixel Colinelli e a Guido Vitali di proiettare nella corte della Rocca, scegliendo simbolicamente la parete esterna del cinema, una selezione di immagini che raccontino la storia e l'anima della città di Forlimpopoli.

Alle immagini storiche in bianco e nero si alternano così quelle coloratissime delle varie edizioni della Segavecchia, all'illustrazione delle opere del suo artista più celebre, Mario Bertozzi, si combinano i ricordi cinematografici del "Verdi", che compie quest'anno 100 anni. E poi ancora immagini tratte dalle feste artusiane e da quelle rinascimemtali, e tanti altri momenti in cui la comunità si è ritrovata insieme, così come è invitata ora a ritrovarsi insieme davanti alle immagini proiettate dentro la corte della Rocca, in occasione della festa dello stare insieme per eccellenza, ovvero per l'appunto, il Natale.