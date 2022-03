M'illumino di meno, la fumettoteca forlivese interviene su Radio 2

Nella serata di lunedì, a seguito dell'adesione alla manifestazione internazionale 'M'illumino di Meno', la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' è stata presente in diretta alla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2. Il Direttore fumettotecario GianLuca Umiliacchi è stato invitato per parlare dell'adesione dal titolo 'Prevenire meglio che curare', proposta che nel mese di marzo per coloro che si presenteranno in sede con la 'parola d'ordine' 'M'illumino di Meno' riceveranno in omaggio dai 10 ai venti albi a fumetti. Caterpillar, nota trasmissione radiofonica condotta da Massimo Cirri, Sara Zambotti, Paolo Labati, Saverio Raimondo e Laura Troja, ha raggiunto telefonicamente la sede fumettotecaria, unica in tutta la Regione Emilia Romagna, per porre domande e chiedere chiarimenti sull'esclusivo evento, che con l'adesione alla manifestazione, la nona partecipazione, vede la Fumettoteca dal giorno di 'M’illumino di Meno', venerdì 11, fino al 31 marzo donare tanti fumetti in omaggio per tutti, con lo scopo di evitare nuove ristampe e relativo abbattimento di alberi; 'Prevenire meglio che curare'. Per informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it



La Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossi da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. Oltre all'annuale adesione per il silenzio energetico simbolico, tramite il gesto di spegnimento delle luci nella sede fumettotecaria, evidenzia la campagna nazionale con la consapevolezza che il pianeta vive un periodo ecologicamente critico e, per tale motivo, si attiva per allinearsi alla drammatica urgenza ambientale. Lo Staff Fumettoteca si adopera da anni per sensibilizzare il pubblico, l’edizione della celebre campagna radiofonica targata 2022 mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente. Oggi più che mai rompere la dipendenza dal gas e investire sulle rinnovabili è un gesto di pace. Invitati, tutti, a partecipare adottando uno o più alberi nell’ambito del progetto 'Un albero per il futuro', gestito dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, l'organizzazione fumettotecaria nel suo piccolo si impegna, senza alcuna adozione ma, con le donazioni di albi già pubblicati di rallentare l'abbattimento di altri alberi che potranno crescere con noi accompagnandoci in un percorso in grado di aumentarne la qualità ambientale.