Manifestazione per la pace anche a Forlimpopoli, con letture e un presidio in piazza Fratti

Martedì pomeriggio ancheil Comune di Forlimpopoli e la Comunità Cristiana di Forlimpopoli hanno organizzato una manifestazione per la pace in Piazza Fratti a Forlimpopoli, tramite il presidio “Dire la pace… smilitarizzare le menti” con dialoghi e letture per riflettere, pregare ed esprimere vicinanza al popolo ucraino. Numerose le persone che hanno partecipato.