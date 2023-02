Ha accettato la propria disabilità, il sogno di Manuel sono le Paralimpiadi di Parigi: "Un esempio per i giovani atleti"

L'obiettivo è gareggiare alle prossime Paralimpiadi di Parigi, in programma nel 2024. Il sogno di Manuel Lama è diventato un obiettivo più concreto e focalizzato grazie al Forlì Nuoto. Ma chi è Manuel? Un atleta paralimpico che non si lascia intimidire dalle sfide della vita. Affetto da una malattia degenerativa maculare, non ha mai perso la sua voglia di migliorare se stesso e di fare sport. Dopo aver superato l'accettazione della propria disabilità, Manuel si è dedicato anima e corpo al suo sogno di diventare un atleta della Nazionale Paralimpica di Triathlon.

Quest'anno, ha deciso di affidarsi all'Academy del Forlì Nuoto per la preparazione della sua frazione più debole: proprio quella a nuoto. Sotto la guida di Alessandro Resch, direttore tecnico e docente Nazionale Nuoto per la Federazione Italiana Triathlon e Massimiliano Resch, capo allenatore del Forlì Nuoto, con l'integrazione dell'attività posturale di Elisa Scaioli, responsabile dell'Area Fisioterapica dell'Academy e Aspire Custom Fitness per gli allenamenti a secco, Manuel, come lui stesso confessa, sta nettamente trasformando la sua nuotata e la sua sensibilità in acqua.

Lo scorso anno, è entrato nel progetto della Nazionale Italiana di paratriathlon, partecipando ai primi raduni Federali, ai Campionati Italiani e alle prime gare internazionali organizzate da Worldtriathlon. Ma con una frazione a nuoto molto deficitaria partiva sempre con un gap troppo elevato. Quest'anno ci saranno i primi eventi fondamentali per ottenere i primi punti per il ranking di qualifica alle prossime Paralimpiadi di Parigi 2024, e col Forlì Nuoto Manuel sta lavorando duramente ogni giorno per raggiungere questo traguardo, curando ogni minimo particolare e dedicando tutto se stesso.

"Manuel ha iniziato la stagione nell'ultima fila della corsia più lenta e oggi dopo appena 3 mesi di allenamenti è già riuscito ad allenarsi ai livelli del gruppo superiore - esclama Massimiliano Resch -. E' un esempio di determinazione e abnegazione per tutti noi". "Siamo fieri di averlo in acqua insieme agli altri ragazzi - gli fa eco il fratello Alessandro -. Nonostante le difficoltà, non abbiamo mai smesso di lottare insieme per migliorarlo. Il suo impegno e la sua dedizione devono essere un'ispirazione per i giovani atleti".