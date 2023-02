L'idea dello xilografico Cesare Camorani: con le maschere ecologiche il carnevale diventa eco-sostenibile

Un carnevale diverso, ecologicamente parlando, con maschere a Km 0 per grandi e piccini nell'ottica di un sempre più minor uso della plastica seguendo le direttive della 'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile'. Ecco il "Carnevale sociale eco-sostenibile", nato dall'idea dello xilografo Cesare Camorani, con l'intento di rivalutare la funzione del carnevale come occasione di partecipazione sentita per la collettività, anche attraverso l'uso delle maschere a Km 0 costruite usando materiali di risulta nell'ottica del riciclaggio.

"A partire dalla stampa - precisa Camorani - che è xilografia con matrice in legno okumé marino di riciclo, ritagli da carpenteria navale, con la tecnica a intaglio policroma. Le maschere sono realizzate con sgorbie tradizionali in laboratorio eco-sostenibile, a mano, su cartoncino di recupero, senza l'utilizzo di corrente elettrica e motori meccanici, grazie all'uso del torchio manuale. Si ispirano a soggetti e personaggi della nostra tradizionale culturale romagnola, come appunto il Mazapegol. Un divertente protagonista assoluto del carnevale, in quanto compie gli anni proprio a fine febbraio, in coincidenza del capodanno romano".

In questo contesto la Fumettoteca Regionale si inserisce con una collaborazione partecipativa, allineata alla diffusione di una cultura educativa dal basso, come da anni porta avanti col suo operato di volontariato, per condividere un momento che non è solo festa ma, soprattutto, è segno di riflessione, di vicinanza e di comunità. "Il senso che si vuole dare a questa atipica proposta è quello di avvicinare il popolo alla maschera di carnevale più naturalizzata, sia nei contenuti che prodotto stesso, portare avanti la socialità in maniera ludico creativa, e quindi qualcosa che ci permette di stare insieme in maniera leggera giocosa - spiega il direttore Gianluca Umiliacchi -. Tutte realizzate da materiale riciclato, le maschere si contrappongono alla 'società dei consumi' basandosi su simboli relativi alla nostra comunità e tradizioni, per portare un messaggio di solidarietà e di vicinanza".

"A carnevale ognuno si copre il viso con una maschera, quest'anno utilizziamo le maschere non per nasconderci e travestirci da ciò che non siamo ma, grazie all'uso della maschera eco-sostenibile a Km 0, per mostrarci direttamente, raccontare e raccontarci in un modo nuovo. Nella ricerca delle tradizioni e della salvezza per l'ambiente, tornare anche ad essere comunità, a stare insieme, costruendo nuovi modi per condividere e vivere la socializzazione della città di Forlì - prosegue Umiliacchi -. Interessante la valutazione per proposte di eventuali Laboratori Scolastici che prevedono, non solo la realizzazione grafica della maschera ma, ovviamente, l'aprendimento storico-sociale legato a tale maschera".

"Giunti al dodicesimo anno di attività, la nostra continua compartecipazione in rete con attori alternativi dimostra pienamente le reali potenzialità sociali e culturali che possediamo - prosegue Umiliacchi -. L’Agenda 2030', Agenda per lo Sviluppo Sostenibile con un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu, ed è in questo ambito che le collaborazioni e le attività fumettotecarie vi si allineano, attività specifiche, realizzate per mezzo del solo lavoro di volontariato, che permette alla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', unica in Emilia Romagna, di mantenere la sua funzione essenziale di 'Biblioteca dei Fumetti'". Supportata della Rete attiva del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, con servizi gratuiti al pubblico la Fumettoteca è l'unica biblioteca aperta, su richiesta, anche quando le altre sono chiuse. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/Fumettoteca.