Massimo Fiori è nuovamente il presidente del Lions Club "Forlì-Cesena Terre di Romagna"

Passaggio di consegne per il Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna. Massimo Fiori succede al past president Barbara Tassinari per l’anno lionistico 2024-2025. Il dottor Fiori, medico urologo noto in città anche per le sue capacità filantropiche, con un diploma al Conservatorio in tasca, si è da sempre dimostrato attento ai giovani e soprattutto a perseguire quelle che potessero essere le occasioni migliori per far esprimere i talenti e le inclinazioni dei ragazzi.

Attento osservatore della vita culturale forlivese, ha promosso nei suoi precedenti mandati lionistici, momenti di condivisione di profilo sociale e umano, fra cui si ricorda il suo impegno nel progetto di studio sulle reliquie di san Mercuriale, che ha seguito sin dalle prime fasi progettuali, assieme ai soci del Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna.