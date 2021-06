Matteo Micucci nuovo presidente del Lions Club Forlì - Valle del Bidente

Si è tenuto martedì il passaggio delle consegne del Lions Club Forlì-Valle del Bidente. Il presidente uscente Giorgio Cicchetti ha conferito lo stemma della presidenza al presidente neoeletto, Matteo Micucci. Micucci ha 37 anni ed è un ricercatore di punta a livello nazionale e internazionale nel settore della Nutraceutica e della Chimica degli Alimenti, PhD in Scienze Farmaceutiche, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel campo della Chimica degli Alimenti e della Chimica Farmaceutica, adjunct professor all’Università Unicamillus di Roma, al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana.

Ha trascorso una parte della propria attività di Ricerca all'Università di Bologna, alla De Montfort University, nel Regno Unito e all'Università di Napoli Federico II. Ha presieduto numerosi congressi internazionali con focus sulla Farmaceutica, sulla Nutraceutica e la Chimica degli Alimenti. Il Consiglio Direttivo, che entrerà in carica a partire dal primo luglio, è composto inoltre dal Past Presidente Cicchetti, dai vice presidente Luca Milandri e Maria Giovanna Righini; dal segretario Matteo Matteis; fal tesoriere Stefano Ranieri; dal cerimoniere Cristian Broccoli; dai consiglieri Domenico Camporeale, Giuliana Rosetti e Angelo Sampieri; dal presidente del Comitato Soci Gabriele Erbacci; dai revisori dei conti Luigi Scapicchio, Libero Montesi e Santa Todero; e dai probiviri Piero Catalano, Pier Giuseppe Mainetti e Ubaldo Mengozzi. Tra le linee generali di programma, si legge una particolare attenzione alle tematiche che pertengono ai settori della Salute e ai temi sociali di rilievo come, tra gli altri, quello della corretta informazione.