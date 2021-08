Lunedì inizieranno i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel territorio meldolese con le seguenti priorità: attraversamenti pedonali, segnaletica di arresto e dare precedenza in corrispondenza delle intersezioni stradali. Questo primo intervento, mirato ad aumentare la sicurezza stradale, ha un costo di 20.000 euro. La conclusione dei lavori è prevista, al fine di ridurre i disagi alla circolazione, prima della ripresa delle attività scolastiche. "Con questi lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale - precisano il Sindaco Roberto Cavallucci e l’Assessore Filippo Santolini - è intendimento dell’Amministrazione rendere la Città di Meldola sempre più sicura a pedoni e automobilisti.

Meldola, al via i lavori per rifare la segnaletica orizzontale: intervento per 20mila euro