Meldola, Consiglio comunale solenne nel centenario della nascita di Ariella Farneti

Venerdì alle 20,30 a Meldola si terrà una seduta solenne del Consiglio Comunale in memoria della senatrice Ariella Farneti, nel centesimo anniversario della nascita. La seduta sarà aperta dal sindaco Roberto Cavallucci, a seguire interverrà la scrittrice e giornalista Letizia Magnani, autrice del libro “La battaglia delle idee è la forma di democrazia. Vita e storia politica di Ariella Farneti (1921-2006)”. Ariella Farneti è stata una protagonista della vita politica locale e nazionale, esponente della generazione che sulle macerie della guerra e del fascismo, attraverso la partecipazione alla Resistenza, ha ricostruito il nostro paese e gettato le basi sia per la democrazia, sia per lo sviluppo sociale, culturale, economico.

Nata a Meldola il 26 giugno 1921, da genitori entrambi commercianti, ha in casa l’esempio di una madre lavoratrice e indipendente, il padre, socialista e antifascista, l’aveva chiamata Ribella, ma nel 1933 è costretta dal direttore della scuola serale di Fermo a cambiarlo, per ragioni politiche, con “Ariella”. Insegnante elementare, si iscrive al Partito comunista nel 1944. Staffetta partigiana, dopo la Liberazione, il partito le affida il compito di organizzare le donne: dirige il circolo dell’Unione Donne Italiane e per un breve periodo anche l’Associazione Ragazze Italiane, per passare poi a ruoli di primo piano nella Camera del Lavoro.

Nel 1946 è eletta Consigliera comunale nelle prime elezioni amministrative a Meldola, diventando nel 1950 sindaco per un anno, poi di nuovo dal 1956 al 1964. Fin dall’inizio della sua attività di amministratrice, si impegna contro le discriminazioni e per la parità dei diritti, a favore dell’istituzione dei servizi sociali per aiutare le famiglie e in particolare le lavoratrici madri. Nel 1951 è eletta Consigliera provinciale, ricopre poi il ruolo di Assessora all’istruzione. Il 28 aprile 1963 viene eletta al Senato della Repubblica dove rimarrà fino al 1972. Il ritorno a Meldola coincide con il proseguo del suo impegno politico in Consiglio comunale e come Assessora. Ripercorrendo i documenti del ventennio che va dal 1975 al 1995 si trovano evidenze del suo intenso lavoro nel territorio e per il territorio.