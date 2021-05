Meldola: contributi ai Circoli, presidi territoriali di grande importanza per la vita delle comunità

Il Comune di Meldola ha pubblicato, come misura di sostegno, un bando rivolto ai Circoli sociali, culturali e ricreativi che effettuano attività di somministrazione di bevande ed alimenti rivolta ai soci. "Le misure di contenimento al Covid hanno penalizzato - tra le altre – le attività dei Circoli associativi che svolgono un importante ruolo di aggregazione sociale e presidio soprattutto nelle Frazioni del nostro territorio. L' Amministrazione Comunale ha pubblicato un bando dedicato ai Circoli, finalizzato a sostenere queste realtà di grande importanza per la vita delle comunità" spiegano il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore alla Cultura Michele Drudi. La dotazione finanziaria del bando è pari ad € 3.000,00. Il contributo sarà determinato calcolando una somma percentuale pari al 70% sulle spese ammissibili (canoni, utenze, ecc. necessarie allo svolgimento delle attività). L’importo erogato a ciascun Circolo non potrà superare la somma di € 500,00. Per richiedere il contributo, l’Associazione deve presentare domanda, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al Bando, entro il termine del 21/05/2021, ore 12.00 Per informazioni è possibile contattare: Comune di Meldola - Ufficio Servizi sociali, cultura, sport - Tel. 0543 499452, Email sociali.cultura@comune.meldola.fc.it