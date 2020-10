Meldola, contributi per l'affitto: pubblicato il bando

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 16 novembre 2020 per i contributi diretti ai locatari mentre per i contributi per la rinegoziazione del canone di affitto, che saranno erogati direttamente ai proprietari degli alloggi a compensazione e proporzionalmente alle documentate riduzioni di canone, la scadenza è fissata al 30 ottobre 2020. Per entrambe le linee di intervento, finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, verranno redatte apposite graduatorie (in base all'ISEE del richiedente) con ammissione a beneficio fino ad esaurimento del fondo disponibile. Possono presentare la domanda tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a Euro 35.000 e documentata riduzione del reddito a causa del Covid19 con una particolare attenzione alle persone con Isee inferiore ai 3.000 Euro. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il Bando alla sezione "Bando Affitto 2020" presente sul sito internet Istituzionale: https://www.comune.meldola.fc. it. Il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli sottolineano "l'importanza di questa misura prevista dalla Regione a sostegno di quanti attraversano un periodo di difficoltà in relazione all'abitazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.