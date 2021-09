Meldola, in centinaia all'escursione naturalistica lungo il Bidente ed il torrente Voltre

Dal sindaco "un ringraziamento ai promotori di questa iniziativa, all’associazione I Meandri ed a tutti coloro che hanno, nei modi più diversi, collaborato per la sua realizzazione"

Domenica, in occasione della “Giornata mondiale dei Fiumi”, si è svolta a Meldola un'escursione naturalistica lungo il fiume Bidente ed il torrente Voltre. Il percorso con partenza dal Parco delle Fonti ha permesso di camminare sulla sponda sinistra del fiume Bidente per poi, attraverso un guado, passare su quella destra fino alla confluenza con il torrente Voltre. Percorrendo la valle del Voltre si è poi saliti a Castelnuovo, dove ci si è fermati per il pranzo, fino a ridiscendere al punto di partenza.

"Una bellissima iniziativa che ha visto la partecipazione tra adulti e bambini di oltre cento persone - afferma il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. Una meravigliosa passeggiata che ha permesso a tanti di scoprire e di ammirare la ricchezza e la bellezza paesaggistica dei nostri percorsi fluviali trascorrendo una domenica all'aria aperta in mezzo alla natura".

Dal primo cittadino "un enorme ringraziamento ai promotori di questa iniziativa, all'associazione I Meandri ed a tutti coloro che hanno, nei modi più diversi, collaborato per la sua realizzazione. Un particolare plauso a Giuseppe Giardini, Massimo Sardone, Maurizio Sassano e Romeo Giunchi per l’attenzione che da sempre rivolgono al territorio e per l’impegno e la passione che li anima nella promozione e valorizzazione del nostro territorio".