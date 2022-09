Meldola, inaugurata la mostra dedicata ad Augusto Neri

Inaugurata sabato pomeriggio a Meldola nella Galleria “Luigi Michelacci” (ex Chiesina dell’Ospedale) la mostra, promossa dal Circolo Filatelico Numismatico Meldolese, in ricordo e per il grande artista meldolese Augusto Neri. Alla presenza di numerosi cittadini sono intervenuti il sindaco Roberto Cavallucci, il presidente del Circolo Filatelico Numismatico Meldolese Stefano Paneggi, Tonino Simoncelli, Mario Russomanno e Marco Neri nipote dell’artista.

"Augusto Neri, scomparso a settembre dello scorso anno, era un apprezzato pittore, incisore, scultore, ceramista ed ha lasciato alla Città un enorme patrimonio artistico - ricorda il sindaco Cavallucci -. Il “Monumento alla Resistenza” all’ingresso di Meldola, la bellissima pala d’altare in bronzo “Il conforto dell'anima" collocata all'interno della Cappella dell’Irst e il “Portale della chiesa di San Nicolò” sono solo alcune delle sue preziose opere.Tutti i meldolesi lo conoscevano e ricordarlo, come artista e come uomo che ha attivamente e generosamente messo a disposizione la propria opera al servizio della Città, è di fondamentale importanza per custodire la memoria della nostra comunità".

La mostra, nella quale sono esposte opere eseguite con tecniche diverse che testimoniano la multiforme attività del maestro meldolese, sarà visitabile fino al 25 settembre nei giorni feriali dalle ore 16 alle ore 19 e nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Dal primo cittadino "un grande ringraziamento al Circolo Filatelico Numismatico Meldolese e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa straordinaria mostra".