Meldola, l'impegno dei Maestri del Lavoro per il Giardino delle Stagioni

Prosegue l'impegno dei Maestri del Lavoro nella cura del Giardino delle Stagioni, area verde con percorso sensoriale situata all'interno del parco dell'Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi di Meldola. I volontari sono stati impegnati a potare e piantare nuove essenze profumate nel giardino che con l'arrivo della bella stagione potrà nuovamente accogliere anziani e visitatori, in uno spazio recintato, privo di barriere e caratterizzato da aree tematiche declinate per colore e stagionalità. "Ai Maestri del Lavoro, che hanno assunto la manutenzione volontaria e gratuita del Giardino come progetto locale del Consolato Provinciale di Forlì, un enorme ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale e dell'intera città per l'impegno profuso", afferma il sindaco Roberto Cavallucci.