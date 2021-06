Meldola, nuova casa per l'Auser: la nuova sede all'interno dell'ex ospedale

E’ stata inaugurata alla presenza del responsabile locale Aldo Camagni, di numerosi volontari e della presidente provinciale Malù Bargossi la nuova sede di “Auser”di Meldola. I locali della nuova sede, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, sono situati in via Cavour all'interno dell'ex ospedale. Il sindaco Roberto Cavallucci, accompagnato dall'assessore al Patrimonio Filippo Santolini, ha evidenziato "l'importante ruolo sociale di Auser, associazione di volontariato e di promozione sociale che opera a Meldola dal 1998, a sostegno delle persone anziane e di tutti coloro che hanno bisogno".

Dal primo cittadino, a nome dei meldolesi, "un grande ringraziamento tutti i volontari per il fondamentale e prezioso lavoro svolto in tutti questi anni e per l’attività di servizio che continua ad essere portata avanti sempre con grande generosità e solidarietà verso il prossimo".