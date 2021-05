Meldola, tasse: il Comune posticipa il pagamento del Canone Unico Patrimoniale

Si tratta di una misura rivolta a tutte le attività economiche, agli ambulanti ed a tutti i cittadini in relazione al pagamento del canone per i passi carrai

La Giunta Comunale di Meldola ha deliberato di differire il pagamento del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale (ex Tosap, Tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche ed ex Icp, Imposta comunale sulla pubblicità) al 30 settembre. "Si tratta di una misura rivolta a tutte le attività economiche, agli ambulanti ed a tutti i cittadini in relazione al pagamento del canone per i passi carrai, che consentirà a chi è in difficoltà nel pagamento della Canone Unico Patrimoniale di posticiparne il versamento al 30 settembre senza incorrere in sanzioni o interessi", spiegano il sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore ai Tributi, Jennifer Ruffilli.

"Questa azione ha lo scopo di sostenere le nostre realtà economiche e commerciali, così come tutti i cittadini, in un momento difficile nel quale perdurano gli effetti dell'emergenza sanitaria e delle misure di contenimento che hanno determinato ripercussioni negative sulla nostra economia", concludono Cavallucci e Ruffilli.