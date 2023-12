Meldola, trecento spettatori per la "prima" del Dragoni con Paolo Cevoli

Tutto esaurito al Teatro Comunale “Dragoni” di Meldola per lo spettacolo di Paolo Cevoli che giovedì 30 novembre scorso ha aperto la stagione di prosa 2023/2024, davvero ricca di proposte capaci di incontrare i gusti di ogni tipo di pubblico. L’attore riccionese ha divertito i 300 spettatori presenti con “Andavo ai 100 all’ora”, un vero e proprio viaggio nei mitici anni Sessanta in cui immagina di raccontare ai propri nipoti com’era la vita quando lui era bambino, non certo per dire che “una volta era meglio”, ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Prima dello spettacolo, il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, l’assessore alla cultura Michele Drudi e il direttore artistico di Accademia Perduta Romagna Teatri Ruggero Sintoni hanno incontrato Cevoli insieme al meldolese Francesco di Biasi, suo amico e compagno di studi universitari, per portare un saluto a un protagonista riconosciuto della comicità italiana di oggi, che Meldola ha già avuto l’onore di ospitare sul palcoscenico del “Dragoni” in diverse altre occasioni.