Meldola, un francobollo dedicato ai 400 anni di devozione alla Beata Vergine del Popolo

In occasione dei 400 anni di devozione alla Beata Vergine del Popolo, Patrona di Meldola, Poste Italiane attiverà un servizio temporaneo con annullo filatelico in suo omaggio. Nell’occasione, lunedì 30 agosto dalle 8.30 alle 12.30 (con accesso regolamentato), sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la Chiesa San Nicolò in Via Roma n. 17/19.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Forlì Centro / Sportello filatelico Piazza Saffi, 28 – 47121 Forlì (tel. 054 3816500).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html