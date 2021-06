"Memorial Roberto Zambelli", il Round Table 6 Forlì premia la studentessa Ludovica Borghesi

Il presidente della Round Table numero 6 Forlì, Francesco Valpiani, e il segretario di Tavola Vincenzo Bongiorno, hanno consegnato il premio del Service “Memorial Roberto Zambelli” - consistente in una borsa di studio del valore di cinquecento euro - alla studentessa Ludovica Borghesi della classe 3I della Scuola Media Benedetto Croce di Forlì. Alla premiazione,avvenuta in sicurezza all’esterno dell’Istituto, erano presenti la dirigente scolastica Catia Palli, la professoressa di lettere Patrizia Angelini, e l’intera classe di Ludovica con i professori Stefano Ziani e Martina D’Alessio.

Alla professoressa Angelini il merito di aver coinvolto i propri studenti, tra cui la vincitrice Ludovica Borghesi, nella partecipazione al “Memorial” che, come da tradizione, si basa sullo svolgimento di un tema il cui titolo, quest’anno era: “Da oltre un anno stiamo lottando contro la pandemia causata dal virus covid 19. Rifletti su ciò che sta succedendo e fornisci una tua interpretazione del momento che stai vivendo nella quotidianità e indica quale lezione trarne, sia come società sia a livello personale”.

La Round Table numero 6 Forlì, con il Service Zambelli (ideato dal Past President Vanni Gaudenzi, durante il suo anno di presidenza della RT6, nell’anno sociale 1991-92), anche quest’anno ha mantenuto viva la memoria del compianto amico e Tabler, il notaio Roberto Zambelli, prematuramente scomparso all’età di 39 anni. "Dalla lettura dei numerosi temi arrivati - spiegano Valpiani e Bongiorno - abbiamo davvero percepito quanta sofferenza abbia generato nei ragazzi il lockdown, ma è stato scritto tanto anche sul versante di una positività in campo e degli insegnamenti ricevuti da questa esperienza di vita, come ad esempio quello di gustarsi ciò che si ha, gli affetti e le amicizie, con gratitudine e senza dare nulla per scontato. Il caloroso e sincero applauso della sua classe a Ludovica, cui abbiamo assistito, è l’auspicio più bello che ad affermarsi possano sempre essere l’amicizia e il gioco di squadra, ingredienti in grado di affrontare ogni avversità".