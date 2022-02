Messa in rito latino per la festa della Madonna del Fuoco nella chiesa di Castellaccio

Venerdì, la Patrona di Forlì sarà festeggiata anche nella chiesa di S. Maria Madre di Dio in Castellaccio a Villa Rotta. Alle 18 sarà recitato il Santo Rosario seguito dal canto delle Litanie Lauretane e durante il quale il sacerdote sarà a disposizione per le confessioni. Alle 18.30, sarà celebrata la Santa Messa in latino, nel rito tridentino, da Don Daniele Di Sorco a cui seguirà la distribuzione dei pani benedetti della ‘Madonna del Fuoco’. Una fedele riproduzione dell’immagine della Patrona di Forlì, finemente incorniciata, campeggia sull’altare laterale della chiesa dallo scorso anno, quando venne benedetta ed esposta alla venerazione dei fedeli. La celebrazione sarà accompagnata da musiche organistiche e canti gregoriani.