"Miss Curvyssima 2023" parte da Forlì: ecco le vincitrici della prima tappa

Sabato il ristorante da Valdo di Forlì è stato il palcoscenico della celebrazione della bellezza curvy: la prima tappa del concorso Miss Curvyssima 2023. L'evento, organizzato da Loredana Amorosa e patrocinato da Samantha Togni, ha visto la partecipazione di 17 concorrenti provenienti da diverse regioni d'Italia, che si sono sfidate in alcune categorie, per mettere in luce la loro femminilità e autenticità. La serata è stata arricchita dalla presenza di Claudia Sanseverino, Miss Curvyssima in carica.

Dopo la competizione sono state proclamate le vincitrici delle varie categorie: prima classificata "Miss da Valdo" è Roxana Cimpan, mentre "Miss Plus-size" è Lucrezia Barelli. La seconda classificata "Miss Moda" Erica Bombardini e terze classificate a parimerito "Miss Femme Fatale", Daria Mannino e Cinzia Ristani. Inoltre, sono state assegnate le fasce sponsor "Miss Sophia Curvy" a Ivana Ramona, "Miss Chinesiology" a Valentina Rinelli, "Miss Deadonna" a Sara Valentino, "Miss Love Hair" a Jenny Fortini, "Miss Bibò" a Mariapia Zito e "Miss Il mondo del pan" ad Antonella Reale.

"Ogni partecipante ha avuto l'opportunità di mostrare la propria personalità in passerella, dando vita a una serata indimenticabile all'insegna dell'empowerment femminile e della promozione di una cultura dell'inclusione e del rispetto per tutte le forme fisiche. L'evento ha riscosso un notevole successo di pubblico e ha ricevuto numerosi apprezzamenti da parte degli ospiti e delle personalità presenti, sottolineando l'importanza della tematica sociale alla base del concorso", spiegano gli organizzatori.