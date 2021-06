Modigliana, recupero della "Roccaccia" e valorizzazione del centro: incontro con l'assessore regionale Barbara Lori

L'assessore regionale alla Montagna, Aree Interne e Programmazione Territoriale, Barbara Lori, sarà sabato pomeriggio a Modigliana per partecipare ad un incontro in Sala Bernabei nel corso del quale saranno affrontate le problematiche relative allo sviluppo delle aree interne, in cui è inserito il comune di Modigliana e l’intera fascia dell'area collinare. Si tratta, spiega il sindaco Jader Dardi, di "una occasione per conoscere gli indirizzi operativi della Regione, nel corso della quale vogliamo avviare un confronto con l’Assessore Regionale sul tema della riqualificazione del territorio, con particolare attenzione ai progetti di rigenerazione urbana del centro storico e di valorizzazione della “Roccaccia”, edificio simbolo di Modigliana". Oltre a Lori e Dardi interverrà anche Rosa Grasso, Assessore alle attività Culturali e al Turismo. Nell'occasione saranno presentati i progetti di riqualificazione della “Roccaccia” della Yac Academy di Bologna.