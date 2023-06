MonnaElisa e la sua estate da sogno, 15 live tra giugno e settembre. E suonerà con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo

"I have a dream". E' il nome che Elisa Malpezzi, in arte MonnaElisa, ha voluto dare al suo primo tour di date estive. La ventenne artista forlivese fa parte ormai da mesi della squadra della Joseba Label, etichetta che vanta collaborazioni soprattutto grazie alla sua Academy con nomi quali Lazza, Clementino, Emanuel Lo, Michele Bravi e anche Orietta Berti con la quale la stessa MonnaE in aprile aveva duettato durante un pranzo romano tra amici e amiche artisti.



"È la primissima volta che porto a casa un contratto che parla di date live - racconta -. Sono circa 15 tra giugno e settembre. Sono molto carica, ma anche tesa, voglio essere all'altezza. La ventenne sarà su svariati palchi, da situazioni locali come alcuni tra i locali più importanti della città di Forlì (Demodè, Flora, Jump, e altri) a cose molto più grandi come il Vitignanostock Festival, Sanremo, Forte dei Marmi, Roma ed altri. "Ho avuto la conferma tramite il mio manager che l'Orchestra Sinfonica di Sanremo mi ha invitata a Sanremo per un tributo al Maestro Vittorio De Scalzi (New Trolls), cioè suonerò in un teatro con un'Orchestra tra le più famose al mondo", dice incredula

MonnaElisa p la vincitrice dell'Accademia del Festival di Sanremo 22-23 con diritto al pass per Sanremo Giovani e già ospite della Rai sul palco del Suzuki Stage durante le serate finali del Festival svoltosi in Febbraio, palco condiviso con Achille Lauro, Nek, La Rappresentante di Lista, Renga e tanti altri colleghi. "Le date più delicate, nulla togliendo alle altre altrettanto importanti, saranno sicuramente quella di Sanremo il 13 e 14 luglio, il Vitignanostock al parco Urbano che sarà importante proprio come segnale post alluvione per una zona cosi segnata e il 1 settembre alla Fabbrica delle Candele", afferma.

Qui MonnaE farà un live tutto incentrato sui sogni e il coraggio post alluvione. Sarà affiancata da alcune famiglie colpite dal dramma alluvione e un team di registi per un live senza precedenti, il tutto fortemente voluto dalla assessora Paola Casara e dal direttore artistico della Fabbrica Marco Viroli. "È importante mandare segnali dal mondo giovane di una ripartenza complicata ma necessaria. Bisogna accendere e tenere acceso il focus su questo tema anche con l'arte dei giovanissimi", dice Marelli Andrea Manager insieme a Gianni Testa di MonnaElisa.

La cantautrice MonnaE sarà anche ospite del Gran Galà "Una Rotonda nel Blu" a Lido di Camaiore il 24 giugno, a Piombino per Il Festival della Canzone Estiva a metà luglio e in altri eventi in terra romana tra agosto e settembre. Oltretutto il singolo Gaia uscito poco più di 20 giorni fa, con firma Joseba Label, ha già sfiorato le 30.000 visualizzazioni riscuotendo un ottimo successo su Youtube e Sporify. Sulle pagine social targate MonnaElisa tutti gli aggiornamenti del caso.