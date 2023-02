Da Forlì a Sanremo: la 19enne MonnaElisa farà sentire la sua voce sui palchi all'esterno dell'Ariston

Non salirà sul palcoscenico dell'Ariston, ma comunque potrà vivere da vicino l'atmosfera della kermesse canora che terrà incollati davanti alla tv milioni e milioni di italiani. A "Sanremo 23" ci sarà anche la 19enne Elisa Malpezzi, in arte MonnaElisa, invitata ufficlamente dall'organizzazione Rai per partecipare ai live sui parchi principali presenti proprio a contorno e a sostegno del Festival della canzone italiana. L'artista forlivese ha vinto l'Accademia di Sanremo targata orchestra sinfonica di Sanremo e area Sanremo, seppur non ha raggiunto la finalissima di Sanremo Giovani in Rai nel mese di dicembre.

"Sono molto contenta e decisamente emozionata per tutto quello che mi sta succedendo -. commenta MonnaElisa -. Mentre a novembre partecipavo all'aAccademia di Sanremo per provare ad accedere direttamente al Festival, ancora prima di sapere che avrei poi vinto il concorso, stava succedendo l'incredibile. Ogni possibile etichetta discografica fermava o me o il mio manager e ci proponevano riunioni per la valutazione di possibili contratti artistici discografici". La 19enne è seguita a livello di management artistico da Andrea Marelli, storico leader e voce del gruppo musicale Vicolo Davì, non più in attività, ad oggi titolare del Demodè noto per essere uno dei punti della città di maggior successo per l'aggregazione giovanile e i suoi progetti culturali dedicati sempre al mondo dei giovani.

"Ha fatto appena in tempo a scendere dal palco davanti ad Amadeus per la finale del concorso area Sanremo che siamo stati letteralmente invasi da proposte discografiche - racconta Marelli -. Oltretutto nel frattempo al telefono continuava a chiamare Mediaset perché Monna sarebbe anche dovuta entrare ad "Amici", ma abbiamo scelto di comune accordo con tutto lo staff di rinunciare a questa preziosa occasione per prendere almeno per ora altre strade". La giovane sarà impegnata nella settimana del Festival sul palco principale targato Rai proprio in piazza Colombo, il "Suzuki Rai stage", con un suo live.

MonnaElisa sarà anche ospite di casa Sanremo al palafiori per altri importanti live e showcase con alcune radio che ad oggi però non ci può ancora svelare per motivi contrattuali. Nella sua esperienza sanremese sarà accompagnata grazie ai progetti giovanili dell'associazione culturale Demodè dal videomaker e blogger Alessandro Farneti e dal fotografo Riccardo Lolli, entrambi forlivesi, il primi di 19 e il secondo di anni 21. Ad affiancarla anche Marelli trifolati a capo del suo Management con il prezioso sostegno di Giovanni testa a capo della Joseba publishing etichetta discografica romana, che nella persona del maestro d'orchestra Enzo Campagnoli sarà presente sul palco dell'Ariston accompagnando il giovane artista ormai noto a livello internazionale Lazza.