"Nel mezzo del cammin di nostra vita": un catalogo raccoglie i disegni su Dante dei bimbi del 1965-66

Sabato scorso, nela Sala Versari, l’assessorato alla Cultura del Comune di Meldola e l’Accademia degli Imperfetti di Meldola hanno presentato il catalogo “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, nel quale sono contenuti i disegni degli alunni delle Scuole Elementari di Teodorano eseguiti nell’anno scolastico 1965-66 per il Settimo Centenario della nascita di Dante, recentemente esposti in mostra nella Galleria Michelacci a ottobre 2021 in occasione del Settimo Centenario della morte del Sommo Poeta.

“Vogliamo ringraziare Tonino Simoncelli, Presidente dell’Accademia degli Imperfetti, senza il quale non sarebbe stato possibile promuovere questa bella iniziativa, e per aver avuto la lungimiranza di conservare i disegni degli alunni di Teodorano, dei quali era allora il maestro elementare - sono le parole del sindaco Roberto Cavallucci e dell’assessore Michele Drudi, intervenuti all’iniziativa -. Abbiamo voluto realizzare questo catalogo per lasciare una traccia concreta del lavoro di un gruppo di bambini e bambine di una piccola scuola rurale che, insieme al loro maestro, hanno saputo rappresentare con sorprendenti capacità espressive e fantasia uno dei più grandi capolavori della poesia e della letteratura, dimostrando il valore della cultura e dell’educazione per la formazione della persona, e l’importanza dell’arte per l’umanità e la vita". Il catalogo è stato distribuito ai cittadini e a diversi ex-alunni della scuola di Teodorano che hanno partecipato alla presentazione.