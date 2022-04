nella seconda missione umanitaria “Romagna per l’Ucraina” anche un Tir della Croce Verde

E? partito giovedì sera il convoglio della seconda missione umanitaria ?Romagna per l?Ucraina? che è arrivato in Polonia ai confini con l'Ucraina per portare aiuti alla popolazione coinvolta nel conflitto. Un pulmino della Croce Verde Bidente guidato da Luca Paglia accompagnato dal Presidente Romano Paglia è parte del convoglio e trasporta alimenti, materiali sanitari, medicinali, articoli per l'infanzia e abbigliamento. Circa 200 quintali di cibo e medicinali sono arrivati in aiuto alla popolazione ucraina viaggiando su un Tir offerto dalla ditta CLS grazie a Omar Selvi.

Saranno inoltre consegnati medicinali donati da Irst "Dino Amadori" destinati alla città di Ternopil. La raccolta, svolta nei giorni scorsi, è stata possibile grazie al grande lavoro fatto da Croce Verde Bidente, dalla Protezione Civile di Meldola e dal Gruppo Alpini che hanno coordinato e gestito la raccolta del materiale a cui hanno contribuito Guido Neri del Mulino, la Caritas, l'Associazione Creattiva, l?Avis di Meldola, la Proloco Città di Meldola, i medici della Casa della Salute di Meldola, tanti negozianti e attività della nostra Città e tantissimi cittadini. Un enorme ringraziamento a tutti i volontari impegnati in prima persona ed a tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questa seconda missione.