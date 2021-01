"Non più soli", quattro posti alla Misericordia di Rocca San Casciano

All'interno del progetto "Non più soli" presentato dalla Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano, sono disponibili quattro posti per il servizio civile

All'interno del progetto "Non più soli" presentato dalla Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano, sono disponibili quattro posti per il servizio civile ed è possibile presentare domanda fino alle 14 dell'8 febbraio. Il progetto propone servizi per persone anziane e non autosufficienti e trasporti con macchina e ambulanze. I ragazzi del servizio civile potranno usufruire di una formazione specifica per effettuare anche il servizio di autisti di ambulanza emergenza 118. La Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano fondata nel 1969 dall'allora Parroco Don Luigi Maretti, ha compiuto nel 2019 50 anni di attività al servizio della popolazione del paese e del circondario; tale servizio si ispira ai valori di fratellanza, gratuità e condivisione dettati dalla fede cristiana e ad una partecipazione attiva alla vita della nostra comunità.

Ai giovani che presteranno il servizio (settimanale da 25 ore per dodici mesi) spetta un assegno mensile pari a 439,50 euro. Possono presentare domanda i giovani che sono cittadini italiani o comunitari o extracomunitari purchè regolarmente soggiornanti in Italia; fra i 18 e 28 anni ovvero fino al giorno antecedente il compimento dei 29 anni; inoccupati inattivi o disoccupati. Non possono presentare domanda i giovani che hanno già svolto servizio civile nazionale; che abbiano avuto o hanno con la Misericordia (sede del progetto) un rapporto di lavoro o di collaborazione retribuito nell’ultimo anno; e che abbiano riportato una condanna penale superiore ad un anno di reclusione.

Gli aspiranti candidati dovranno produrre la domanda di partecipazione utilizzando la piattaforma Dol (domanda on line), che consente di compilare e inviare, direttamente all’ente che realizza il progetto, la tua domanda di partecipazione. La selezione dei candidati sarà effettuata dal personale della Misericordia. Per informazioni è possibile recarsi alla sede di Piazza Garibaldi 30/31, oppure contattare telefonicamente i numeri 345 8842454 o 0543 950043 e posta elettronica miserocca69@libero.it.