"Nonprofit Storytelling Day", relatori dell'incontro online Cecilia Strada e Giacomo Poretti

"Nonprofit Storytelling Day" è il nome del grande evento online che conta nel programma relatori come Cecilia Strada, Giacomo Poretti e Saverio Tommasi, oltre ad altri 30 professionisti delle organizzazioni nonprofit italiane. “Ognuna delle nostre organizzazioni merita di essere raccontata, bene. Con il Nonprofit Storitelling Day, vogliamo ricominciare a raccontarci con convinzione. Dobbiamo imparare a parlare delle storie che cambiano la realtà, e farlo partendo dagli impatti reali e da una comunicazione innovativa e di impatto” spiega Valerio Melandri, Assessore alla Cultura di Forlì e fondatore dell’Associazione forlivese Festival del Fundraising che organizza il Nonprofit Storytelling Day. L'evento si tiene dal 26 al 28 ottobre, tre giorni dedicati a presidenti, professionisti e fondatori delle nonprofit per imparare a raccontare le cause in modo efficace, chiaro e incisivo.

In programma spicca l'intervista a Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, l'incontro con Saverio Tommasi, giornalista di fanpage.it e autore del libro "In fondo basta una parola", e il confronto con Cecilia Strada, attivista filantropa e saggista appena tornata dalla missione sulla nave di soccorso ResQ - People saving people. Seguono gli incontri tecnici con i guru del marketing, le sessioni formative di pensiero strategico, sulla scrittura, i video e le immagini, e lo spazio per le consulenze personalizzate con i fornitori del Terzo Settore.

“Le organizzazioni nonprofit in Italia sono oltre 300.000 e ognuna ha la sua unicità: durante l’evento, interamente online, i partecipanti avranno l’opportunità di interagire con gli speaker di ogni sessione, fare domande e risolvere dubbi concreti. Abbiamo inventato infatti un nuovo format, 50/50, che permetterà a tutti di avere il giusto spazio per portare all’attenzione il proprio caso.” prosegue Melandri. Una soluzione innovativa per gli eventi online che divide ogni workshop in metà tempo dedicato allo speech e metà alle q&a del pubblico.