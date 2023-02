Tra dischi, poster e piante rare: arriva in centro storico un nuovo spazio per appassionati di musica

Un nuovo spazio per gli appassionati di musica arriva in centro storico, dal capoluogo emiliano romagnolo. E' sbarcata in città una realtà particolare, che si occupa di musica a 360 gradi. Archivio180, negozio di dischi nato a Bologna nel 2014, ha inaugurato un secondo punto vendita a Forlì, in via Numai. All’interno del negozio non solo dischi, anche birre artigianali, poster e hi-fi e, a breve, anche piante rare da interno.

"Archivio180" è nato nel 2014 come "L’Archivio4010"0 su idea di Francesco Zaniboni alias DJ Rou e Enrico Bonvicini in arte Bumbe. "Sin dalle origini il negozio non è mai stato soltanto un negozio di musica ma un aggregatore culturale e sociale attivo nella scena musicale bolognese con eventi in-store e in alcuni dei luoghi simbolo di Bologna come l’ex forno Mambo - raccontano -. Nel corso degli anni "Archivio108" è diventato un punto di riferimento a Bologna per i DJ e i produttori della scena club, in particolare quella house. Il negozio è da sempre in prima linea nel supportare le realtà e i producer, dj e musicisti locali, per questo da sempre il negozio è fornito di tantissime uscite del sottobosco di produttori e etichette indipendenti emiliano- romagnole, italiane e internazionali".

"Dal 2020, con l’ingresso di Nicolò Matteucci, "Archivio180" fa parte di "47011 Records", etichetta discografica e publishing indipendente romagnolo. Il negozio di Bologna è stato anche sede bolognese di Rocket Radio, web- radio veronese, con la quale è ancora attiva una collaborazione, si intende registrare e trasmettere live periodicamente sulla web radio anche dal negozio di Forlì. Attualmente la sede di Bologna è in via Altabella, all’interno dell’ex negozio Gavina progettato da Carlo Scarpa, in condivisione con Vintage55, brand di abbigliamento made in Italy. La seconda sede è in Romagna, a Forlì, in Via Luffo Numai 41, in centro storico, a due passi da Piazza Saffi", concludono.