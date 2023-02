La sushi-mania arriva anche a Forlimpopoli: il marchio forlivese apre il quinto punto vendita

Dopo Forlì, Cesena e Faenza, arriva anche a Forlimpopoli il marchio di sushi made in Forlì, seguendo la passione per questa specialità giapponese che sta portando ormai da anni all'apertura di molteplici locali. E' stato inaugurato lunedì il nuovo College Sushi a Forlimpopoli, il quinto per il fondatore forlivese Thomas Suriani, che insieme a Enrico Fantini, ha dato vita a questa nuova attività.

Fantini, 38enne cesenate, racconta come è partita l'idea di espandersi di nuovo: “Io sono cresciuto a Forlimpopoli, è una cittadina che conosco bene e penso che stia diventando sempre di più una chicca tra Forlì e Cesena, abbiamo pensato di fare questo regalo alla città”. Cosa avrà di diverso dagli altri College Sushi quello di via Mazzini (all'angolo con via Duca D'Aosta) a Forlimpopoli? “Anche qui c'è qualche tavolino per il consumo sul posto, ma l'attività principale è quella di asporto e domicilio. La differenza rispetto agli altri locali è che il College di Forlimpopoli è un'uramakeria, con tanti tipi di uramaki che si potranno ordinare da 4 e da 8 pezzi, e anche una pokeria”. All'interno lavora un team giovane di 4 persone. “Crediamo tanto in questa nuova avventura – racconta Fantini - e ci aspettiamo che il nuovo locale venga apprezzato, ci abbiamo puntato ed investito”.

A Forlì la sushi-mania impazza ormai da anni, da poco è stata annunciata un'altra nuova attività che aprirà a primavera al parco commerciale di Pieveacquedotto e i ristoranti che propongono il tipico cibo giapponese nelle varie declinazioni, spesso anche in abbinamento alla cucina cinese, sono circa una ventina. A Forlimpopoli sono un paio, ai quali si va ad aggiungere la nuova proposta di College Sushi. Commenta Fantini: “Ci aspettavamo questa esplosione di negozi di sushi, è il cibo del momento, lo mangiano dai più piccoli ai più grandi, un po' come le pizzerie anni fa, che aprivano ovunque. Sapevamo di questa evoluzione, noi abbiamo il vantaggio di avere aperto nel 2015, a Forlì, il primo locale che proponeva sushi solo da asporto e domicilio”.