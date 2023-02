Si riaccende una vetrina in pieno centro: il panificio raddoppia e apre al posto della storica attività

Riprende vita lo storico forno del centro storico, che ha chiuso i battenti dopo 66 anni di servizio, a settembre. Al timone della nuova avventura un 42enne che, da Civitella, apre il secondo panificio nel cuore della città: Fekri Redjepi, nuovo titolare di questa attività che partirà, assicura, nel mese di febbraio. Esperienza come fornaio e passione animano questa ripartenza che porta con se un'eredità importante, quella del Panificio Genovese.

“Io ho già un forno in via Gaudenzi, sempre in centro, “Il mondo del pane”, aperto da 5 anni – racconta Redjepi -, ed ho lavorato prima al Forno Pasticceria Barchi a Civitella. Quando, passando davanti alla vetrina spenta, ho visto che il Panificio Genovese si era trasferito al Ronco, ho manifestato subito il mio interesse e così ho deciso di partire con la seconda attività”. Prima di riaprire sono stati fatti lavori al laboratorio ed è stata rinnovata l'attrezzatura: una nuova caratteristica del locale sarà il forno a vista.

Per gestire due forni serve sicuramente una squadra affiatata: “Ho dei bravi dipendenti, nel nuovo forno, che si chiamerà sempre “Il mondo del pane”, saranno tre, e poi ci saremo io e mio padre che mi dà una mano. Proporremo oltre al pane, focacce, pizza e biscotti e anche un angolo alimentari”. La sfida non è delle più semplici nel riaprire al posto di un panificio così conosciuto come quello Genovese, ma Redjepi non è spaventato: “Spero che vada tutto bene, punteremo sulla qualità, cercando di soddisfare tutti i clienti, anche se il centro di Forlì ha perso vitalità, noi apriamo in una delle zone più movimentate”.

Così uno spazio centralissimo, in via Delle Torri a due passi da Piazza Del Duomo, riparte dopo alcuni mesi di inattività, con un nuovo panificio.