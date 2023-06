Nuovo singolo per il gruppo forlivese "Petunia Sauce": il video girato nell'alluvionato parco urbano

Il gruppo forlivese Petunia Sauce, composto da Lucas Wanderley Dos Santos (Frontman), Pietro Ghini (synth e miditablism, sax e tastiere), Lheila Bolognesi e Martina Valmori (coriste), ha pubblicato il video ufficiale del loro ultimo singolo Safari Midtro, prodotto dal giovane regista Elia Montefiori. Il video, disponibile su YouTube vuole essere una provocazione nei confronti dei vizi moderni (rappresentanti sotto forma di animali). Alcune sequenze del video sono state girate al Parco Urbano Franco Agosto in seguito all’alluvione dello scorso 16 maggio. La scelta di questa location è stata presa dagli stessi membri della band che, oltre a svariati eventi di beneficenza nella zona (“Tenbota” e “Sfanghiamola” fra questi) hanno deciso di valorizzare il parco in cui sono cresciuti, al momento devastato dai danni del mese scorso. Il singolo, che può essere ascoltato su tutte le piattaforme streaming digitali, è il terzo pubblicato dalla band in collaborazione con il Deposito Zero Studios, la cui struttura è al momento inagibile per i danni subiti dall’alluvione.