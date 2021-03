“Occhio al Paesaggio”: la Valle del Ronco-Bidente protagonista del percorso regionale

L’evento finale della fase preliminare del progetto “Occhio al Paesaggio” dell’Osservatorio per la Qualità del Paesaggio regionale è in programma giovedì dalle 14.30 alle 15.30 (iscrizioni per partecipare entro mercoledì su https://forms.gle/Wb2SrBLdGdZZtdb19). Il percorso - nato dalla Regione Emilia Romagna a cui varie realtà hanno risposto tra cui Forlimpopoli che fa da capofila per la valle del Ronco-Bidente da circa due anni – ha come finalità la tutela e la valorizzazione del paesaggio di territori specifici.

La video testimonianza che verrà presentata ha visto il coinvolgimento di tre aree pilota: l’Appennino reggiano, la Valle Savena-Idice e la Valle Ronco-Bidente. Interverranno all’incontroper la Regione Emilia-Romagna Barbara Lori (assessore alla Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità), per l’Unione Savena-Idice Barbara Panzacchi (presidente dell’Unione e sindaco del Comune di Monghidoro), per l’Unione Appennino Reggiano Antonio Manari (presidente dell’Unione) e Tiziano Borghi (sindaco del Comune di Carpineti e assessore Ambiente, Pianificazione territoriale e Paesaggio dell’Unione), per la Valle Ronco-Bidente Milena Garavini (sindaco del Comune di Forlimpopoli), Giuseppe Petetta (assessore Politiche ambientali ed energetiche, Mobilità e Viabilità, Benessere animale, Verde del Comune di Forlì) e Filippo Santolini (assessore Lavori pubblici, Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Patrimonio del Comune di Meldola).