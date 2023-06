Oltre sessanta trame, una varietà di avventure coinvolgenti: dalla creatività di due forlivesi ecco il librogame di esplorazione

Dall'idea di due creativi forlivesi nasce un nuovo e avvincente gioco, che conquisterà gli appassionati di avventure e narrativa interattiva. Si chiama "EdeNedE", un progetto unico nel panorama dei giochi, che unisce l'immaginazione di Alberto Tronchi e la visione artistica di Laura Fuzzi. L'edizione speciale del gioco comprende due libri: "Il Tomo delle Mostruose Anomalie", un artbook e libro gioco interamente a colori che presenta le statistiche dettagliate delle "Mostruose Anomalie", e il "Libro della Genesi", che contiene il regolamento completo e offre una serie di scelte narrative e segreti da scoprire.

Alberto Tronchi è un rinomato designer di giochi e scrittore con oltre quindici pubblicazioni all'attivo, che ha dato vita a progetti indipendenti di successo nel corso degli anni. Fondatore del marchio Black Box Games insieme a Daniel Comerci, ha dimostrato la sua creatività e la sua passione per il design dei giochi. Tra le sue opere più celebri si trovano "Evolution Pulse", "Dunqora le Cronache delle Guerre Eterne", "No Way Out" e "Pataphysic Wander", ambientati nel sistema universale "Fate". Oltre a questi, Tronchi ha sviluppato giochi con sistemi completamente originali, come "Omen" e "Ars Gladiatoria".

Laura Fuzzi, illustratrice di talento nel cinema d'animazione e nel fumetto, ha collaborato alla realizzazione di diversi film di animazione di grande successo. Il suo contributo artistico può essere ammirato in opere come "Resterà con te", vincitore dello Zecchino d'oro nel 2015, e "La strada dei Samouni", premiato con l'Oeil d'Or al Festival di Cannes nel 2018. Laura ha dimostrato la sua maestria nel creare immagini che catturano l'attenzione e raccontano storie coinvolgenti. Nel 2021, ha lanciato il progetto personale delle Mostruose Anomalie, un'esplorazione delle profondità delle emozioni umane attraverso affascinanti illustrazioni.

La prevendita di "EdeNedE", aperta fino al 22 giugno, offre l'opportunità di supportare direttamente i due autori indipendenti e di ottenere un'edizione speciale di alta qualità del gioco. Il progetto promette di essere un'esperienza di gioco indimenticabile, in cui le scelte dei giocatori influenzeranno la trama e il mondo circostante il Cercatore. Con oltre sessanta trame e quattro diverse classi di Cercatori tra cui scegliere, "EdeNedE" offre una varietà di avventure coinvolgenti. I combattimenti contro le 'mostruose anomalie' rappresentano un elemento centrale del gioco, con un sistema di combattimento semplice ma ricco di strategie e con la possibilità di sinergie tra i talenti dei cercatori. Insieme al libro, sarà disponibile anche una maglia a tema gioco, un'edizione limitata stampata in una cooperativa sociale di Forlì (LavoroCon Onlus).