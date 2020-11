Open day digitale per l'istituto tecnico aeronautico Baracca: le date

L'attuale emergenza sanitaria non è ferma anche per quest'anno le giornate di apertura dell'IIS "Baracca": attraverso la tecnologia, l'Istituto arriva direttamente a casa delle famiglie e degli studenti interessati al percorso di studio aeronautico. Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 novembre, 16 e 17 gennaio, con tre turni per ciascuna data, e nelle serate del 17 dicembre e 21 gennaio, ci sarà la possibilità di visitare gli spazi e i servizi caratterizzanti dell'Istituto in una modalità del tutto innovativa: a causa delle vigenti restrizioni e per andare incontro a un'utenza che storicamente proviene da ogni parte d'Italia, verrà attivato un itinerario digitale.

Accolti dalla Dirigente Maura Bernabei, i futuri studenti potranno vedere da vicino le aule dedicate alle singole discipline secondo il modello DADA, come funzionano i laboratori della scuola, da quello del simulatore a quello di traffico aereo, fruibili anche a distanza, e potranno accedere a vere e proprie stanze virtuali dedicate in cui alcuni docenti e alunni presenteranno attività, percorsi e progetti. In particolare saranno affrontate tematiche relative all'inclusione scolastica, alla scelta di indirizzo specifico a partire dalla classe terza e, non di meno, all'ampia varietà di percorsi fruibili post diploma nel settore aeronautico e non solo. Grande rilevanza sarà data anche all'attivazione, a partire dal corrente anno scolastico, del doppio diploma; si tratta di un iter formativo attraverso il quale gli alunni possono conseguire l'attestazione di diploma high school americano parallelamente all'iter italiano.

Insomma, la scuola non si arresta alla chiusura fisica degli spazi, ma raggiunge le case dei ragazzi, in linea con una prospettiva di innovazione, adattabilità e vicinanza ai propri studenti che da sempre rendono l'IIS "Baracca" una realtà peculiare, dovuta alla collocazione al centro del Polo Aerospaziale di Forlì e a un ambiente professionalmente elevato e umanamente accogliente.

Per visitare la scuola in sicurezza è sufficiente prenotarsi al link https://www.iisbaracca.it