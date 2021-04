Ospedali, territori, vaccini: in diretta il punto con Masperi, Di Maio e Vicini

L'appuntamento è per domani alle 14.30 in diretta sulla pagina Facebook di Marco Di Maio per il consueto approfondimento settimanale assieme al professor Claudio Vicini

Il punto sulla lotta alla pandemia, la situazione negli ospedali, la campagna di vaccinazione e i vaccini: l'appuntamento è per domani alle 14.30 in diretta sulla pagina Facebook di Marco Di Maio per il consueto approfondimento settimanale assieme al professor Claudio Vicini. L'ospite di questa settimana è Paolo Masperi, della direzione medica dei presidi ospedalieri di Ausl Romagna. Come sempre spazio alle domande del pubblico collegato, a cui sarà data risposta in tempo reale nel corso del collegamento. La diretta sarà visibile a partire dalle 14.30 a questo indirizzo: https://fb.com/dimaiomarco/live