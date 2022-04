Ospiti vip per la mostra del San Domenico: arriva anche Pier Ferdinando Casini

Nei giorni scorsi, mescolate alla folla che ha approfittato del week end lungo per visitare la grande mostra dedicata alla ?Maddalena. Il mistero e l?immagine? presso i Musei San Domenico di Forlì, vi sono state anche diverse autorità. Nella giornata di venerdì, in particolare, ha visitato la mostra Pier Ferdinando Casini, già presidente della Camera dei Deputati, che in tale veste tagliò il nastro della prima grande mostra allestita al San Domenico, quella su Marco Palmezzano ed il Rinascimento nelle Romagne, nel dicembre del 2005.

Sabato si è invece trattenuto a lungo nelle sale Sylvain Bellenger, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, che alla mostra sulla Maddalena ha concesso importanti prestiti tra i quali la ?Crocifissione? di Masaccio e il ?Trasporto di Cristo al Sepolcro? di Polidoro da Caravaggio. Nella giornata di domenica, infine, ha visitato la mostra - elogiandone la ricchezza e la qualità - l?assessore al turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini insieme alla famiglia.