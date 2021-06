Pace e diritti umani, il sindaco di Meldola premia gli studenti vincitori del bando

Il bando è stato promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Centro per la Pace “Annalena Tonelli”, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea e l' ANPI sezione di Meldola

Nella mattinata di venerdì sono stati premiati dal Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci accompagnato dalla consigliera Antonella Caroli e dagli Assessori Drudi, Ruffilli e Santolini gli alunni del nido "Il Pulcino", delle scuole materne "Giramondo" e "Girotondo", della scuola elementare "De Amicis" e della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" vincitori del bando di concorso "Dal 10 dicembre al 25 aprile". Il bando è stato promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Centro per la Pace "Annalena Tonelli", l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea e l' ANPI sezione di Meldola. "Un enorme ringraziamento agli studenti, agli insegnanti, al Centro per la Pace, all'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, all'ANPI ed a tutti coloro che hanno reso possibile questo bellissimo progetto di sensibilizzazione e approfondimento di importanti tematiche quali quelle della Pace e dei Diritti Umani".