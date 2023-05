A Forlì la nuova rivoluzione del benessere: coniugare il fitness con la musica dal vivo, primo live con MonnaE

Fitness con la musica live dei giovani aspiranti artisti. Esperimento riuscito all'Aspire Custom Fitness, che sabato scorso ha ospitato il primo evento musicale ufficiale di MonnaElisa, stella nascente che si è fatta un nome nel panorama della musicale nazionale con la finale di Sanremo Giovani 2023. Sita a Forlì in via Gorizia 141, Aspire Custom Fitness si è resa protagonista di un'iniziativa inedita che unisce in modo impeccabile il benessere fisico al potere inebriante della musica.

Grazie alla leadership visionaria del manager musicale e responsabile dell’Associazione Culturale Demodé, Andrea Marelli, questa palestra è la prima ad offrire una piattaforma integrata per giovani aspiranti artisti che desiderano mettere in mostra il loro talento musicale e allo stesso tempo curare la forma fisica."Il concetto è nato da una serie di eventi, prova di grande successo, in cui i frequentatori della palestra hanno potuto godere di allenamenti “straordinari” accompagnati dalla musica dal vivo di questi ragazzi - spiega Alessandro Resch, club ,anager del centro fitness -. Tutto unito alla sapiente conduzione dei trainer esperti di Aspire, Giada Valentini e Massimiliano Resch, ha permesso di adattare le routine già unica del Custom Fitness alle melodie ancor più coinvolgenti della musica dal vivo, creando un'esperienza di fitness senza precedenti".

L'evento, aperto da un altro giovane talento in erba, Gregorio Oliva, ha visto i membri della palestra ed appassionati di musica riunirsi per assistere all'elettrizzante performance di MonnaE. L'atmosfera era carica di eccitazione quando è salita sul palco, incantando il pubblico con la sua voce accattivante e la sua energia contagiosa. È stata una serata di pura sinergia, in cui i confini tra fitness e musica si sono fusi, risultando un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

Andrea Marelli, la mente di questa innovativa proposta, ha espresso la sua soddisfazione nel fornire un contesto per i musicisti emergenti affinché possano sviluppare il loro talento e allo stesso tempo prendersi cura del proprio benessere fisico. "Presso Aspire Custom Fitness, crediamo che la vera arte si estenda oltre i confini di uno studio di registrazione o una sala da concerto - commenta Marelli -. Integrando la musica dal vivo con i programmi Custom Fitness, creiamo uno spazio in cui i giovani artisti possono prosperare fisicamente e artisticamente, favorendo una comunità dinamica e solidale".

La collaborazione tra Aspire Custom Fitness e Demodé, a Forlì, si è rivelata un connubio perfetto aiutando a cercare di colmare il divario tra l'industria musicale e la comunità del fitness. Demodé è una realtà culturale e sociale giovanile assolutamente trasversale e viva da più di 10 anni. Un punto di aggregazione giovanile con la missione di creare per tutti spazi e momenti sani: veri punti di ascolto dei bisogni artistici, sportivi e di ogni altro tipo di espressione, sempre nel rispetto delle diversità e nell'esaltazione delle stesse. Qui, ad esempio, ha visto il potenziale nella fusione dei mondi del fitness e della musica, fornendo agli aspiranti musicisti l'opportunità di mostrare i loro talenti e costruire una base di fan all'interno dell'ambiente della palestra.

Aspire Custom Fitness dalla sua prevede di continuare a ospitare periodicamente eventi con esibizioni dal vivo di artisti emergenti, offrendo loro un palcoscenico per brillare mentre ispirano i frequentatori di palestra a star bene e inseguire i loro obiettivi di allenamento. "Aspire-to-inspire" è il pensiero pionieristico che ha ridefinito i confini di ciò che una palestra può offrire, creando un ambiente che non solo coltiva il benessere fisico, ma alimenta anche l'espressione artistica e lo spirito di comunità.