Palestra scolastica, verde pubblico e piscina comunale: serie di lavori conclusi a Rocca San Casciano

Ultimati a Rocca San Casciano alcuni lavori di riqualificazione e manutenzione riguardanti il reparto scuole, il verde pubblico e la piscina comunale. "Il primo intervento - esordisce il sindaco Pier Luigi Lotti - ha riguardato il rifacimento del manto impermeabile dei solai di copertura degli spogliatoi/servizi della palestra scolastica e dell'ingresso della porzione di immobile destinata al servizio "Informagiovani". L'intervento è stato realizzato dalla ditta Asfalti Mirko snc per un importo pari a 2.044.72 euro".

"Gli operai comunali hanno imbiancato e risanato i locali della palestra scolastica sia esternamente che internamente - prosegue Lotti -. Gli stessi hanno inoltre manutentato il piazzale di ingresso della palestra che da tempo era dissestato. Sono stati completati i lavori di adeguamento del percorso pedonale del complesso scolastico che ha comportato il rifacimento delle due scalinate di accesso. L'intervento, realizzato dalla ditta Edil Rocca Snc per un importo pari ad 23.985.20 euro, ha ridato al luogo il grado di sicurezza necessario".

"Anche la mensa scolastica è stata interessata da lavori di adeguamento delle attrezzature - continua -. In particolare, si è provveduto alla sostituzione della lavastoviglie e del frigorifero per un importo complessivo pari ad 3.041,46 euro. Nell'ambito del verde pubblico sono stati avviati i lavori di sfalcio delle aree verdi che hanno già riguardato il centro storico, l'area cimiteriale, l'area fluviale e l'area del Castellaccio dove è stato altresì ricollocato l'impianto di illuminazione a led. Infine, visto l'avvicinarsi della stagione estiva, sono state installate quattro nuove porte conformi alle norme anti-incendio vigenti nella piscina comunale. L'intervento è stato eseguito dalla società Guidarli P.&C per un importo pari ad 3.325,72 euro".