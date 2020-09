"Parole fatte a mano", presentate le storie dei meldolesi Guido Neri e Piero Ruscelli

Nella cornice dell'Arena Hesperia sabato sera l'associazione "Parolefatteamano" ha presentato, attraverso le voci narranti di Ermes Fuzzi e Loris Venturi, le storie dei meldolesi Guido Neri e Piero Ruscelli. L'associazione, nata a Meldola nel 2012, da un’idea di Ermes Fuzzi e di Astrid Valeck, raccoglie attraverso colloqui autobiografici storie di vita testimoniando la passione per la scrittura e facendo prendere vita alla memoria con lo scopo di conservare preziose testimonianze che celano sempre altissimi valori morali ed umani. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore alla Cultura Michele Drudi "ringraziano per la bella iniziativa dal titolo "Andar per storie...a Meldola" e tutti i soci che nel corso degli anni si sono impegnati creando un vero patrimonio storico per la città".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.