Passaggio di consegne al Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici

Dopo il lungo periodo di incontri virtuali dovuti all’emergenza Covid -19, e nel rispetto delle dovute regole precauzionali, lo scorso 25 giugno presso la “Corte San Ruffillo” di Dovadola si è tenuto in presenza il tradizionale passaggio delle consegne del Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici per l’effettiva entrata in carica, dal 1° luglio, del Presidente e del Consiglio per l’anno lionistico 2021- 2022, in esito alle elezioni svoltesi in video conferenza nel mese di marzo. A Leo Gaspari, Presidente per l’anno sociale 2020 – 2021, è subentrato Claudio Cortesi, già socio fondatore del Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici. Cortesi vanta una lunga e solida esperienza lionistica, avendo rivestito numerose cariche sia all’interno del Lions Club di appartenenza (Segretario, Presidente di Club nell’anno 2002 – 2003) che nell’ambito del Multidistretto 108/A (Presidente di Circoscrizione e Segretario Distrettuale ).

Il neo Presidente, dopo aver ringraziato l’immediato Past President per il lavoro svolto in un anno particolarmente difficile e complicato causa pandemia, ha sinteticamente illustrato i punti cardine del suo mandato: innovazione, formazione, services, rafforzamento del Club, comunicazione interna ed esterna.

Questo il nuovo organigramma completo del Club:

Presidente Claudio Cortesi

Past President Leo Gaspari

1° vice Presidente Elisa Petroni

2° vice Presidente Luciana Prati

Segretario Maurizio Zaccarelli

Tesoriere Elisabetta Leoni

Censore Paolo Poponessi

Gestione service Mauro Casadio

Direttore comitato Soci Giordano Anconelli

Comunicazione Marina Monti Farolfi

Revisori dei conti Emanuela Briccolani, Aride Missiroli, Michele D'Alessandro.