Passaggio di consegne per il Club 41: il nuovo presidente è Ugo Cacciaguerra

Sarà Ugo Cacciaguerra, 55 anni, imprenditore forlivese fondatore di “Logicamente”, il nuovo presidente del Club 41 di Forlì, per l’anno sociale 2024-2025. Il passaggio delle consegne è avvenuto nella serata di sabato 29 giugno nell’ambito di una cena conviviale organizzata in un locale della riviera insieme al Club 41 di Ravenna, cui hanno preso parte anche il presidente nazionale del Club41 Italia Roberto Furlan, il vice presidente nazionale Gianluca Hartner, ed il neo presidente della Round Table n. 6 di Forlì Luca Zagnoli.

Durante la serata, il presidente uscente Vittorio Manes, nel frattempo eletto consigliere nazionale del Club 41 Italia in occasione dell’Annual General Meeting tenutosi a Napoli il 4 maggio scorso, ha relazionato brevemente sull’attività svolta nel corso dei due anni di presidenza, che hanno visto il club forlivese organizzare l’evento nazionale denominato Half Year Meeting e Festa delle Regioni nel mese di novembre 2022 presso il Grand Hotel di Castrocaro Terme, visite guidate alle mostre L’Arte della Moda e I Preraffaelliti, oltre a svariate serate conviviali con relatori, anche in intermeeting con la Round Table n. 6 di Forlì, con la quale sono state portate avanti anche alcune attività di service, specialmente in favore dei cittadini forlivesi colpiti dalla tremenda alluvione del 16 maggio 2023.



Manes, nel passare il collare a Cacciaguerra, ha ringraziato tutti i soci presenti per il supporto e la partecipazione ricevuta, e ha rivolto un in bocca al lupo al proprio successore, il quale ringraziando tutti per la fiducia dimostratagli, ha presentato il nuovo Consiglio direttivo per l’anno sociale 2024/2025 che sarà composto da: Carlo Malferrari, in qualità di vicepresidente, Vittorio Manes, come past president, Antonio Brogliato (segretario), Paolo Di Gianni (tesoriere), Michele Schiavarelli (web master), Francesco Donati (IRO), Vincenzo Bongiorno (Delegato ai rapporti con la Round Table), Dennis Zavoli (gestore materiali), e dai consiglieri Stefano Versari, Alessandro Pedrizzi, Roberto Casadei Rossi e Riccardo Lombardi.